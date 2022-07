Serge Endrizzi hat die neu geschaffene Stelle als Krisenmanager der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim angetreten. Der 36-jährige ist ausgebildeter Automobilkaufmann und hatte zuletzt als Manager in der Textilbranche gearbeitet. In der Verbandsgemeinde ist Endrizzi vor allem für seine ehrenamtliche Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lambsheim bekannt. In dieser Rolle hatte er sich während der Pandemie und nach Beginn des Angriffskrieg in der Ukraine besonders engagiert. Der neue Krisenmanager könne sein Ehrenamt beim DRK vom Hauptamt in der Verwaltung sehr gut trennen, wie Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) betont.