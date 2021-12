Wegen der tiefstehenden Sonne ist ein 81-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Rottstraße in Richtung Rehbachstraße nur in Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Wohl Glück für eine 88-Jährige, die laut Polizei mit ihrem Rollator mittig auf der Fahrbahn lief und von dem Fahrzeug gestreift worden ist. Die Seniorin stürzte und klagte über Schmerzen im Rückenbereich. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, gegen die Fußgängerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.