Eine 81-jährige Altriperin ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde die Seniorin vergangenen Freitag, 13. Mai, gegen 17 Uhr von zwei angeblichen Autohändlern aufgesucht und im Hof des Anwesens in ein Gespräch verwickelt. Während ein Täter die Dame ablenkte, betrat der andere Täter das Haus durch die offenstehende Tür und stahl Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Täter geben können, möchten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.