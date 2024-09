Zwischen 11.30 und 12 Uhr hat am Samstag, 7. September, ein Unbekannter in der Netto-Filiale in der Carl-Reis-Straße in Neuhofen einer 82-jährigen Frau eine blaue Tasche gestohlen. Laut Polizei befand sich die Tasche in der Mobilitätshilfe der Geschädigten. In der Tasche waren ein Geldbeutel mit Bargeld und verschiedene Dokumente. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 entgegen.