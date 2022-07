Klaus Wittmann ist nicht mehr Leiter der Seniorenresidenz am Ortseingang von Harthausen. Nach RHEINPFALZ-Informationen wurden zuletzt mehrere neue Mitarbeiter eingestellt, woraufhin der Heimleiter gekündigt hat. Der vom Betreiber Römergarten Senioren-Residenzen GmbH beauftragte Personalverantwortliche teilte auf Anfrage mit, dass sich das Unternehmen zu Personalangelegenheiten nicht in der Öffentlichkeit äußern möchte. Er bestätigte lediglich, dass es einen Wechsel in der Leitung der Seniorenresidenz gegeben habe und kürzlich zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt worden seien. „Wir sehen dies als Beweis, als attraktiver Arbeitgeber mit ebenso attraktiver Vergütung in der Region wahrgenommen zu werden“, sagte er. Die Frage, wer die Heimleitung im Haus Theresa übernimmt, beantwortete er dagegen nicht.