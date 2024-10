Für die 185 Senioren, die auf Einladung der Ortsgemeinde in die Mechtersheimer Schulturrnhalle gekommen waren, war der gemeinsame Nachmittag eine willkommene Abwechslung. Die Musik Andy Faurés, der komödiantische Auftritt von Kättl Feierdaach oder die Chance, einfach mal ganz entspannt zu plaudern, sorgte bei den Besuchern für gute Stimmung.

Einen Tag Urlaub vom Alltag erlebten 185 Senioren aus Römerberg am Donnerstag in der Mechtersheimer Schulturnhalle. Die Ortsgemeinde hatte eingeladen zum Tafeln und Plaudern. Nicht nur für die Älteren eine willkommene Abwechslung.

Yasmine Babinger war mit 19 Jahren die Jüngste beim Seniorennachmittag. Damit, dort dabei zu sein, hatte sie zwar nicht gerechnet, unglücklich darüber war Babinger jedoch nicht. „Ich finde es richtig cool“, versicherte die junge Frau, die am 15. August ihre Ausbildung bei der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen begonnen hat.

Große Freude über „supernette“ Rentner

„Ich habe beim Girls Day mitgemacht und mir haben die Leute und die Arbeit so gut gefallen, dass ich mich beworben habe“, erklärt die angehende Verwaltungsfachangestellte, weshalb es das Rathaus sein sollte. Beim Seniorennachmittag nun war sie in vielfältiger Weise eingesetzt.

„Ich habe schon den Empfang übernommen und die angemeldeten Personen auf einer Liste abgehakt, damit wir später nicht jemanden vermissen“, sagte Babinger. „Supernett“ seien die Senioren der Gemeinde, stellte sie bereits nach kurzer Zeit fest.

Alles in allem freute sie sich, für die Veranstaltung um Unterstützung gebeten worden zu sein. „Dadurch lerne ich gleich einen anderen Bereich von der Arbeit kennen, die es in einer Verwaltung geben kann“, betonte Babinger. Bislang war sie eher im Büro am Schreibtisch tätig gewesen. Drei Jahre liegen insgesamt vor der Auszubildenden.

Beisammensein in Schulturnhalle ersetzt Busausflug

Für den zuständigen Beigeordneten Franz Zirker (CDU) war es schön zu sehen, dass sich junge Menschen wie Babinger im Kreis der Senioren wohl fühlen. Den Busausflug, den es früher gegeben hatte, zugunsten des gemeinsamen Nachmittags in der Schulturnhalle aufzugeben, sieht er nach wie vor als richtige Entscheidung. „Das ist flexibler für die Leute“, hob Zirker hervor und ergänzte: „An der Zusammenkunft können auch die teilnehmen, für die ein Ausflug aufgrund der körperlichen Verfassung nicht mehr machbar war.“

Unterhaltung war beim Seniorennachmittag das Stichwort in zweifacher Hinsicht: Zum einen sorgte Armin Mettendorf alias Andy Fauré für die passende Begleitmusik und Komödiantin Kättl Feierdaach (Speyer) überraschte die Anwesenden mit ihrem Auftritt. Zum anderen hatten diese ausreichend Gelegenheit zum Austausch untereinander.

Gemeinde bei der Seniorenarbeit gut aufgestellt

Gut aufgestellt ist Römerberg in der Seniorenarbeit, meinte Zirker auf Nachfrage. „Wir haben Seniorencafés in allen Ortsteilen, die Seniorenessen, den Seniorenclub und den Seniorenbeirat, der als Bindeglied zwischen den Menschen und der Gemeinde dient“, zählte der Beigeordnete auf. Vieles laufe ehrenamtlich, was wiederum den Kreis zu den eingeladenen Gästen in der Schulturnhalle schloss. „Der Nachmittag soll ein Dankeschön an alle für ihr Engagement in der Gemeinde sein“, unterstrich Zirker.

Nicht lumpen ließ sich die Verwaltung daher. Caterer Georgi Valkov kredenzte ein Mehrgang-Menü, zu späterer Stunde standen Kaffee und Kuchen bereit.

Die Schlemmereien schmeckten auch den Ältesten im Raum: Otto Haaf (94) aus Berghausen führte die Liste bei den Männern an, Hilde Füger und Friedel Neumann (beide 97 und aus Mechtersheim) taten dies bei den Frauen.