Bislang sind die Seniorenheime in den Landgemeinden um Frankenthal von Corona-Ausbrüchen verschont geblieben, wie sie sagen. Nun nimmt das Infektionsgeschehen überall wieder massiv zu. Dennoch sollen Heimbewohner nicht wieder isoliert werden, sondern soziale Kontakte haben dürfen. Wie das gehen soll, erläutern die Verantwortlichen aus den vier Einrichtungen.

Was die neueste Landesverordnung zur Bekämpfung der Pandemie für die Seniorenheime konkret bedeutet, ist auf der Homepage der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz unter www.pflegegesellschaft-rlp.de. festgehalten. Demnach sind unter den gegenwärtig geltenden Kontaktbeschränkungen zwei Besucher pro Heimbewohner erlaubt. Wobei die Heime hier eine weitere Einschränkung vornehmen können.

Besucher können Angehörige oder sonstige Bezugspersonen, eventuell auch der Nachbar sein. Zulässig sind auch Besuche von beispielsweise Anwälten, Seelsorgern, ehrenamtlichen Betreuern, Friseuren oder Therapeuten. Das Heimpersonal hat darauf zu achten, dass von allen die Kontaktdaten erfasst werden und jeder einen Mund-Nasen-Schutz trägt, Abstand hält, seine Hände desinfiziert sowie auf direktem Weg ins Bewohnerzimmer oder ein spezielles Besuchszimmer geht. Die Senioren dürfen das Haus für einen Spaziergang oder Besuch bei Angehörigen verlassen.

Neu sind regelmäßige Corona-Schnelltests für Mitarbeiter, Bewohner und Besucher. Dafür können die Heime laut Pflegegesellschaft pro Bewohner bis zu 20 kostenlose PoC-Antigentests anfordern. Allerdings müssen sie vorher beim Gesundheitsministerium ein auf die Einrichtung bezogenes Muster-Testkonzept einreichen.

Täglich Kontrolle von Symptomen

Das Regionalzentrum Süd der Johanniter, die in Kleinniedesheim ein Seniorenheim betreiben, berichtet von Tests einmal wöchentlich. Man arbeite derzeit wegen der hohen Infektionszahlen nach der Handlungsstufe 2 des Infektionsschutzgesetzes: tägliche Symptomkontrolle und Beobachtung des Umfelds. Für jeden Schnelltests rechnet man mit 20 bis 30 Minuten Arbeitszeit. Zwei Kräfte seien dafür vorgesehen, weil Dokumentation und Testung durch unterschiedliche Personen erfolgen sollten, so lautet die eigene Vorgabe der Johanniter. „Dadurch werden wir rasch unsere personelle Kapazität erreicht haben“, meint das Regionalzentrum. Noch mehr könne man nicht leisten, denn die Pflege und Betreuung der Bewohner stehe an erster Stelle.

Ulrich Heberger von der für das Lamundis-Stift in Lambsheim zuständigen Wohnstiftbetriebsgesellschaft (WBG) ist zuversichtlich, dass das zusätzliche Pensum für Schnelltests durch gute Koordination und Organisation absolviert werden kann – „auch wenn wir gegenwärtig fast ausschließlich mit Corona-Management beschäftigt sind“. Fast stündlich erhalte er Anrufe aus den WBG-Einrichtungen mit der Botschaft, dass jemand Kontakt zu einem Infizierten gehabt habe. Dann entscheide er je nach Gefährdungspotenzial – vor allem aber sehr schnell.

Schnelltests wohl nicht vor Monatsmitte

Anders als im Lockdown im Frühjahr stehe nun ausreichend Material zur Verfügung, sagt der WBG-Geschäftsführer. „Das ist ein deutlicher Unterschied.“ Das Bereithalten von Masken sei in der Landesverordnung nicht vorgeschrieben, doch Heberger will auf Nummer sicher gehen: Die Besuche pro Bewohner würden auf einen täglich beschränkt, und „alle Besucher bekommen eine FFP2-Schutzmaske, deren Effizienz nachgewiesen ist“. Mit dem Eintreffen der Schnelltests rechnet er bis Mitte November. „Das ist ein Schritt weiter in Richtung Sicherheit und eine gute Alternative zur Isolation, egal wie hoch der Aufwand ist“, sagt Heberger.

Auch im Caritas-Altenzentrum St. Magdalena in Bobenheim-Roxheim wartet man auf die Schnelltests, „die ein guter Weg sind, um Risiken zu mindern“, sagt Heimleiter Uwe Stahl. Die Abstriche würden von medizinischem Personal in voller Schutzkleidung und vermutlich schon an der Pforte genommen, meint Stahl. Er befürchtet allerdings den Missbrauch der neuen Möglichkeiten: „Schnell mal ins Altenheim“ könnte es eventuell unter Besuchern heißen, die sich trotz fehlender Symptome mal eben kostenlos testen lassen wollen.

Erlaubt sei weiterhin, dass Heimbewohner draußen spazieren gehen oder mit Angehörigen nach Hause gehen. „Ob das plausibel ist?“, fragt sich Stahl. Innerhalb des Altenzentrums achte er streng darauf, dass alle Hygiene- und Sicherheitsregeln eingehalten werden. „Hier habe ich die Verantwortung, draußen nicht. Ich kann nur auf die AHA-Regeln hinweisen.“ Immerhin: Das Land gibt vor, dass Bewohner bei der Rückkehr sowie am siebten Tag danach einen Schnelltest machen und in der Zeit dazwischen im Heim außerhalb ihres Zimmers eine Maske tragen. So ist es zumindest auf der Internetseite der Pflegegesellschaft zu lesen.

Weniger Sterbefälle als im Vergleichszeitraum

Uwe Stahl berichtet, dass das Altenzentrum von November 2019 bis jetzt nur acht Sterbefälle hatte – normalerweise seien es in dem Zeitraum mehr als doppelt so viele. Stahl führt das auch darauf zurück, dass „insgesamt weniger Bakterien reingekommen sind“, es weniger Erkrankungen und weniger Unruhe durch Besucher gegeben habe. „Jede Medaille hat eben zwei Seiten.“

Ja, die Senioren brauchten auch Berührung. Das könne keine Skype-Konferenz ersetzen, meint Yvonne Scholz, stellvertretende Leiterin des Dirmsteiner Hauses Maximilian der Römergarten-Residenzen-GmbH. Dort freut man sich regelrecht auf die Ankunft der Schnelltests, denn dann sei man „wirklich up to date“, so Scholz. Im Moment warte man auf die Direktiven der Zentrale. In jedem Fall wolle man alles tun, um weitere Verschärfungen wegen Corona zu vermeiden. Einig sind sich alle vier Heimleitungen: Sie wollen für die ihnen anvertrauten Senioren nicht noch einmal einen Lockdown mit totaler Isolation und ohne die Zuwendung von Angehörigen.