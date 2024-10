Kaum gewählt muss der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim schon einen Führungswechsel verkraften. Die Vorsitzende Melitta Hüther hat ihr Amt niedergelegt.

Den Vorsitz des Seniorenbeirats, der die Interessen älterer Bewohner der Verbandsgemeinde (VG) vertritt, übt derzeit kommissarisch der Heßheimer Bart Pottie aus. Auf Anfrage teilt er mit, Melitta Hüther habe aus privaten Gründen vom Vorsitz zurücktreten müssen.

Ende August war zu Beginn der neuen Kommunalwahlperiode der VG-Seniorenbeirat neu gewählt worden. Allerdings war das Interesse daran spärlich: Von elf Anwesenden waren nur sieben bereit, sich in das Gremium wählen zu lassen. Im Idealfall besteht der Beirat aus zwölf Mitgliedern, jeweils zwei aus jeder der sechs Ortsgemeinden.

Die Heßheimerin Melitta Hüther trat ihr Amt mit Elan an, jetzt sei sie jedoch auf nicht absehbare Zeit stark familiär gefordert, so Hüther auf Anfrage. Das Amt könne sie deshalb nicht so ausüben, wie sie es gerne möchte. Hüther hatte einen offenen Treff mit verschiedenen Angeboten und Vorträgen im Sinn. Dass sich so wenige im Gremium engagieren, bedauert sie. Bis zur Neuwahl übernimmt nun Bart Pottie, einer von zwei Stellvertretern, die Führung.

Laut Pottie besteht die Hauptaufgabe des Seniorenbeirats darin, gegenüber den Entscheidungsgremien und der Verwaltung die Interessen älterer Menschen zu vertreten. Er betont das Mitspracherecht des Gremiums und dass der Beirat ein offenes Ohr für die Probleme der Senioren habe. Zu den Angeboten zählt kostenlose Sitzgymnastik mit Musik jeden Dienstag ab 15 Uhr im Bürgersaal Heßheim. Die nächste öffentliche Sitzung des VG-Seniorenbeirats findet am Mittwoch, 16. Oktober, 15 Uhr, in der Heßheimer VG-Verwaltungsstelle statt. Dabei soll es um künftige Vorhaben gehen, Vorschläge werden erbeten.