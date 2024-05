Innerhalb einer Kommunalwahlperiode hat der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zweimal den Rücktritt ihrer Vorsitzenden erlebt.

Nachdem Sonja Welz das Amt Mitte 2022 wegen Meinungsverschiedenheiten niederlegte, ist im Dezember ihre Nachfolgerin Renate Glover ausgestiegen. Das wurde jetzt im Zusammenhang mit dem Vorhaben, in Lambsheim einen Seniorenbeirat zu gründen, bekannt (wir berichteten am 22. Mai). Glover hatte im Gemeinderat darüber gesprochen und war im Bericht als Beiratsvorsitzende in der Verbandsgemeinde bezeichnet worden, was sie anschließend gegenüber der RHEINPFALZ dementierte.

Als Beigeordneter und Sozialdezernent der VG ist Ewald Merkel (FWG) für den Seniorenbeirat zuständig. Auf Nachfrage teilte er mit, dass Renate Glover bereits am 7. Dezember aus persönlichen Gründen ihr Ehrenamt niedergelegt habe. Ihr bisheriger Stellvertreter, Bart Pottie, führe die Geschäfte kommissarisch weiter. Merkel betont, dass die Arbeit des VG-Seniorenbeirats sowie die Veranstaltungen ohne Abstriche weiterliefen. Eine Neuwahl sehe das Gremium kurz vor dem Ablauf der Wahlperiode der Ortsgemeinderäte und des Verbandsgemeinderats, an der sich auch die Amtszeit des Seniorenbeirats orientiere, als nicht notwendig an. Im August wird laut Merkel für die Verbandsgemeinde ein neuer Seniorenbeirat und damit auch ein neuer Vorstand gewählt.