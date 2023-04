Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Senioren gehören in der Corona-Krise zu den besonders gefährdeten und somit zu den besonders schützenswerten Personengruppen. Doch nicht nur die Ansteckung mit dem neuartigen Virus ist ein Risiko. In einer Zeit, in der Distanz halten das Gebot der Stunde ist, wird auch etwas anderes zum Problem: Einsamkeit. Was bedeutet das für die Arbeit der Seniorenbeiräte?

Fahrten in den Supermarkt oder zum Arzt machen die Senioren im Frankenthaler Umland momentan seltener. Zwar fährt der Bürgerbus der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim noch.