Ein neuer Verein soll zukünftig das Dach bilden für verschiedene Veranstaltungen für und mit Senioren in Römerberg. Wer mitmachen möchte, kann am Dienstag zur Gründungsversammlung kommen. Viele Ältere teilen einen gemeinsamen Wunsch.

Viele Senioren wünschten sich regelmäßige Treffen im Kreis Gleichaltriger, sagt Beigeordneter Heinz-Peter Schneider (Grüne). Aber zahlreiche Möglichkeiten dazu, die es in der Vergangenheit gab, seien mit Beginn der Corona-Pandemie ausgelaufen und würden mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr auferstehen. Ein Seniorencafé, das zum Beispiel einmal im Monat angeboten wird, wäre ein erster Schritt, um dieses Bedürfnis zu stillen. Mitglieder des Seniorenbeirats wie auch andere Römerberger würden gerne – im Namen und Auftrag der Gemeinde – solche Treffen ausrichten. Der Seniorenbeirat Römerberg habe den Antrag gestellt, Seniorentreffen in allen drei Ortsteilen zu fördern, indem die Verbandsgemeinde ihm das Führen von Barkassen mit regelmäßiger Abrechnung erlaubt. Das lehnte der Haupt-und Finanzausschuss allerdings ab und schlug nach eingehender Diskussion vor, dass ein Verein gegründet wird, um das organisatorische Problem zu lösen.

Neue Kontakte knüpfen

„Nach einem Aufruf im Amtsblatt haben sich in zwei Treffen im März und Mai dieses Jahres eine ganze Reihe von Personen zusammengefunden, die Seniorentreffen in den verschiedensten Formaten gerne wieder aufleben lassen würden“, berichtet Schneider weiter. Die meisten von ihnen seien jahrelang in Vereinen und Kirchengemeinden aktiv gewesen. „Altersbedingt ist die Zahl der Aktiven dort aber immer kleiner geworden“ – zu klein, um Veranstaltungen zu stemmen. „Der neue Verein ,Seniorenclub Römerberg’ soll auf diesem Hintergrund neue Kontakte schaffen, Personen miteinander verbinden und motivieren – und ein Dach sein für neue, handlungsfähige Teams, die Seniorenveranstaltungen verschiedenster Art durchführen“, sagt der Beigeordnete. Insbesondere gehe es um regelmäßige Senioren-Kaffeenachmittage oder -Mittagstische in allen drei Ortsteilen.

Der neu zu wählende Vorstand soll der Dreh- und Angelpunkt sein, wenn es darum geht, Veranstaltungen anzustoßen und Absprachen zu treffen. Außerdem soll er für die rechtlich-finanziell einwandfreie Abwicklung der Kassenführung sorgen. Der Ortsgemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass auch die Ortsgemeinde als Gründungsmitglied dem Seniorenclub beitreten soll.

Termin

Die Gründungsversammlung des Seniorenclubs ist am Dienstag, 7. Juni, um 17 Uhr im Zehnthaus Berghausen.