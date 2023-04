Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim ruft zu Spenden auf. Das Geld soll an die Tafel in Frankenthal gehen, die Probleme hat, an Lebensmittel für Bedürftige zu kommen.

Hintergrund der Spendenaktion sei der Wunsch des VG-Seniorenbeirats nach einem stärkeren gesellschaftlichen Engagement, erläutert dessen Vorsitzende, Renate Glover. „Wir wollen auch ein bisschen dazu beitragen, dass Leuten geholfen wird“, sagt die 77-Jährige auf RHEINPFALZ-Anfrage. „In unserer jüngsten Sitzung im März kam die Frage auf, was wir über das Veranstalten von Vorträgen hinaus noch machen können.“ Es habe zunächst die Idee gegeben, sich im Bereich Tierschutz zu engagieren. Doch man wolle sich zuerst doch lieber auf Menschen konzentrieren.

Die Tafel als unterstützungswürdiges Ziel habe beim Seniorenbeirat von Anfang an auf der Liste gestanden. Letztlich sei es noch um die Frage gegangen, welche Einrichtung mit den Spendeneinnahmen unterstützt werden soll. „Die Tafel in Maxdorf wird bereits vom Maxdorfer Seniorenrat geleitet und verwaltet. Daher sind wir auf Frankenthal gekommen“, sagt Glover.

Freiwillige Helfer gesucht

Tanja Wagner, frischgebackene Geschäftsführerin beim Malteser Hilfsdienst, hat Renate Glover dann über die aktuelle Lage der Frankenthaler Tafel informiert. So habe Glover auch erfahren, dass die Tafel, die in der kreisfreien Stadt von den Maltesern organisiert wird, zunehmend Probleme bekommt, Freiwillige zu finden, dass sie die Lebensmittelausgabe einschränken und einen Kundenaufnahmestopp verhängen musste.

Beiratsvorsitzende Glover hofft, nun mindestens einen vierstelligen Beitrag zusammenzukriegen. 250 Euro seien von Privatpersonen in den ersten Tagen nach ihrem Aufruf bereits überwiesen worden. Zwei Monate werde das Spendenkonto zunächst offen gelassen. Wofür genau die Tafel das Geld einsetze, bestimme die Organisation selbst, sagt Glover.

Die Vorsitzende des neun Mitglieder zählenden Beirats, der ehrenamtlich arbeitet, hat ihr Amt seit September vergangenen Jahres inne, nachdem sie im Sommer erst zur Gruppe dazugestoßen war. „Meine Vorgängerin hatte nach Leuten gesucht, da habe ich einfach mitgemacht“, erinnert sich Glover. Der Rest habe sich dann ergeben.

Termin

Einmal im Monat, immer am zweiten Dienstag, lädt der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zum Seniorentreffpunkt ins protestantischen Gemeindehaus Lambsheim ein. Ältere Menschen können sich dort in gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee und Kuchen austauschen. Nächster Termin: Dienstag, 11. April, 14 Uhr. Anmeldung für den Bürgerbus bei Melanie Günther unter Telefon 06233 6677753

Spenden für die Tafel

Iban: DE 19 54 5500 1000 0221 0003, Sparkasse Vorderpfalz, Zweck: Spendenaktion Tafel Frankenthal

