Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut, dass wir unsere Opas und Omas haben! Seit mehr als zwei Jahrzehnten kümmert sich eine Gruppe Senioren um die Spielplätze in Limburgerhof, so auch wieder vergangenen Montag auf dem Platz am Anhalter Weg. Die Männer und Frauen agieren ehrenamtlich unter dem Namen „Opas für Enkel“. Der hat aber nur noch historische Gründe.

1998 hat sich die Aktion „Opas für Enkel“ aus der Arbeitsgemeinschaft 60+ des SPD-Ortsvereins gegründet. Der damalige AG-Vorsitzende, der verstorbene Paul Jauch,