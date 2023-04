Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag um kurz vor 16 Uhr ohne Einwirkung Dritter frontal auf das Heck eines geparktes Wohnmobils in der Lessingstraße in Römerberg gefahren. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Obwohl das Fahrzeug des 82-Jährigen erheblich beschädigt war, fuhr der Mann zunächst im Schritttempo davon. Als die Polizei am Unfallort war, kam der Senior zurück, fuhr dabei auffällig auf den Bordstein und hielt an. Die Beamten riefen einen Rettungsdienst hinzu, weil der Mann Anzeichen eines akuten, medizinischen Notfalls zeigte. „Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 82-Jährigen ein“, heißt es im Polizeibericht.