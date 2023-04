Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag hat es die Otterstädter Senderstörchin Thilo nicht mehr in der Region gehalten: Die vergangenes Jahr auf dem Dach der Grundschule geschlüpfte Henne ist innerhalb eines halben Tages bis zur Stadt Belfort im Elsass geflogen – rund 50 Kilometer westlich von Mülhausen gelegen und circa 70 Kilometer von Lörrach in Südbaden entfernt. Am Montag hat Thilo ihre Reise in den Süden fortgesetzt.

Die Henne hielt sich seit Anfang August ständig im Bereich der Queichwiesen zwischen Landau und Ottersheim auf. Das belegen Daten von Thilos GPS-Sender, die über die App