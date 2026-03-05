Für Angehörige und ehrenamtliche Begleitpersonen von Menschen mit Alzheimer-Demenz bietet die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises ein Seminar an.

Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz, heißt es in der Mitteilung. Sie stelle Betroffene und ihre Angehörigen vor große Aufgaben in der Lebens- und Krankheitsgestaltung. In dem gebührenfreien Seminar erhalten pflegende Angehörige und ehrenamtliche Begleitpersonen Hilfen und Unterstützung für den häuslichen Alltag.

Der Kurs findet ab 10. März an sieben Terminen jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt statt. Neben allgemeinen Informationen zur Krankheit, der richtigen Pflege und die rechtliche Einordnung werden auch die regionalen Hilfsangebote in den Vordergrund gestellt.

Der Besuch des Kurses ist gebührenfrei. Die Kosten werden von der Barmer-Pflegekasse getragen. Teilnehmen können Versicherte aller Kassen.

Der Kreis betont, dass sich der Kurs nicht an Personen richtet, die sich auf dem Arbeitsmarkt qualifizieren möchten, und auch nicht an Ehrenamtliche, die im niederschwelligen Betreuungsbereich beziehungsweise im Hospiz eingesetzt werden.

Anmeldung

Anmeldungen sind online unter vhs-rpk.de möglich (Kursnummer K103110S01) oder bei der örtlichen VHS Schifferstadt, E-Mail kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel. 06235 44 593 (vormittags).