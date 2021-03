Ein seltener Gast zeigte sich zuletzt in Harthausen: Ein Schwarzstorch rastete in Begleitung eines weiteren Exemplars am Ortsrand, Nähe „Wasserhaus“, auf einem landwirtschaftlichen Gelände. Die Richtigkeit der Zuordnung des Vogels wurde von Dieter Hoffmann bestätigt, der im örtlichen Vogelschutzverein seit Jahrzehnten tätig ist und auch für die Vogelschutzwarte Radolfzell in verschiedenen Aufgabenbereichen, zum Beispiel als Beringer, arbeitet. Vermutlich gehören die Tiere zu einer Population in der Eifel und haben als sogenannte Westzieher den Winter auf der iberischen Halbinsel oder im nördlichen Afrika verbracht.

Der Schwarzstorch ist etwas kleiner als der Weißstorch, der aus seinem Winterquartier schon zurückgekehrt ist und sein Nest auf der „Ganerbe“ in Harthausen wieder bezogen hat, wo er seit mehreren Jahren nistet und brütet. Sein Nest wird übrigens von Dieter Hoffmann und seiner Frau Ute fast täglich kontrolliert.

Im Gegensatz zum Weißstorch, der kein Problem hat, in Menschennähe zu nisten und zu brüten, ist der Schwarzstorch ein sehr scheuer Vogel, der sein Nest nur in abgeschiedenen Bereichen baut. Sein Vorkommen und sein Aufenthalt wird deshalb von Naturschützern gerne geheim gehalten. Ihn in Harthausen auf dem Vogelzug feststellen zu können, ist wohl ein glücklicher Zufall.