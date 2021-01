Die beiden fallen auf. Schwarze Schwäne sieht man schließlich nicht so oft. RHEINPFALZ-Leserin Friederike Fiehler hat sie auf dem Marx’schen Weiher bei Altrip entdeckt und Fotos geschossen. Vogelexperte Thomas Dolich hat das Paar ebenfalls im Blick und kann etwas über die Vögel erzählen.

Von September bis April zählt der Neuhofener Vogelexperte Thomas Dolich Wasservögel. Immer in der Mitte eines Monats ist er an den Gewässern in der Region unterwegs und macht seine Beobachtungen. „Dabei sind mir die beiden Schwarzschwäne auch schon aufgefallen. Warten Sie, das war am ...“ Thomas Dolich geht seine Aufzeichnungen durch. „Ja, am 13. Dezember.“

Es gibt verschiedene Monitoring-Programme, für die freiwillige Helfer Vögel zählen und ihre Beobachtungen festhalten. Ein Programm, bei dem Dolich sich beteiligt und auch als Koordinator für Rheinland-Pfalz fungiert, ist das „Monitoring rastender Wasservögel“. Denn einige Tiere, die man derzeit auf Seen und Altrheinarmen bei uns entdeckt, sind nur Wintergäste. Was die Kanaren für so manchen Mitteleuropäer bedeuten, ist die Rheinebene für zahlreiche Wasservögel: Ein beliebtes Feriendomizil zum Überwintern. Hier gibt es auch in der kalten Jahreszeit noch genug zu futtern.

Informationen über die Vögel laufen auf einer Internetplattform zusammen

Dieses alljährliche Stelldichein ist eine gute Gelegenheit, um die gefiederten Gäste zu beobachten. Das machen sich auch Vogelkundler zunutze, die europaweit vernetzt sind. „Wir lernen dabei viel über das Verhalten der Tiere und wie es sich verändert“, sagt Dolich, der seit 2016 Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz ist. Klimawandel laute in diesem Zusammenhang ein Stichwort.

Die Schwarzschwäne auf dem Marx’schen Weiher sind aber wohl nicht allzu weit gereist. Sie könnten aus dem Kandeler Raum kommen. „Dort vermissen Beobachter nämlich zwei Vögel, es könnten die sein, die nun auf dem Altriper Gewässer ihre Runden schwimmen“, erklärt Dolich, der auf der Internetplattform ornitho.de recherchiert hat. Dabei hat er herausgefunden, dass die Tiere wohl mindestens ein paar Tage dort draußen sind. Denn am 26. Dezember hat auf der Plattform noch mal jemand eine Beobachtung eingetragen. „Ich finde es spannend, wie wir über diese Aufzeichnungen mehr über die Vögel erfahren. Wie sie sich bewegen – oder vielleicht sogar vermehren. Am Lampertheimer Altrhein gibt es ein Brutpaar, das 2020 fünf Junge bekommen hat. Das ist noch relativ in der Nähe. Wie gesagt, Schwarzschwäne sind selten.“ Nur 30 Brutpaare gibt es laut Dolich in Deutschland.

In der Nähe von Mainz wurde ein Schwan auf dem Rhein erschossen

Schwarzschwäne fliegen generell keine Tausende von Kilometer wie andere Wasservögel es tun. Blesshühner, Tafel-, Reiher-, Stock- oder Schnatterenten kommen teils von Nord- und Osteuropa zum Überwintern hierher. Der Schwarzschwan kommt ursprünglich aus Australien. Aber er ist nicht nach Europa geflogen, sondern vom Mensch importiert worden: Eine Attraktion für Parks und zoologische Gärten. „Die Tiere, die heute wild leben, sind entflogen oder ausgesetzt worden“, sagt der Neuhofener.

Die Schwarzschwäne kamen von England nach Deutschland. „Dort gab es den Aufzeichnungen zufolge die ersten Exemplare in Europa. Eingeführt wurden sie dort 1791, aber erst 1902 hat ein Paar auch gebrütet. In Rheinland-Pfalz wurde 1847 bei Heidesheim in der Nähe von Mainz ein Schwarzschwan erlegt“, erzählt Dolich. Früher hat man Tiere geschossen, nicht gezählt. Erst 115 Jahre später, 1962, wurde in Rheinland-Pfalz wieder ein schwarzer Schwan gesichtet, am Berghausener Altrhein.

Viele Schwarzschwäne sind genetisch noch auf Australien programmiert

Schwarzschwäne, mitunter auch Trauerschwäne genannt, tun sich mit dem Brüten hierzulande schwer. Sie probieren es Dolich zufolge immer noch in den Wintermonaten, dann, wenn in Australien Sommer ist. „Das ist genetisch so programmiert und wohl nur schwer umstellbar. Nur einige schaffen es.“ Deshalb bleiben Schwarzschwäne bei uns auch etwas Besonderes. Anders als andere Neozoene, sprich: eingewanderte Tiere, die sich stärker ausbreiten, wie etwa die afrikanische Nilgans oder die Kanadagans. „Auch die asiatische Mandarinente ist auf dem Vormarsch. Sie haben sie bestimmt schon einmal gesehen. Die Mänchen haben ein sehr schönes buntes Gefieder“, sagt Thomas Dolich.

Immerhin: Schwarzschwäne sind in Deutschland nicht nur vorhanden, sondern sie gelten inzwischen sogar als etabliert. Mal sehen, ob das Paar in Altrip bleibt, oder ob es wieder weiterzieht.