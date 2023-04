Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kommt der Bundespräsident in den Rhein-Pfalz-Kreis? Landrat Clemens Körner hat jedenfalls versucht, die Weichen dafür zu stellen. Er war Gast in Bellevue. Bei dem Treffen ging es um gute Ideen in Krisenzeiten. Und dabei kann man durchaus den nächsten Plan aushecken. Mit Hilfe eines Verbündeten und eines Pakets. Vorsicht: Zerbrechlich!

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen ...“, schrieb Matthias Claudius. Und es ist so wahr. Landrat Clemens Körner (CDU) ist auch wenige Tage nach dem Termin