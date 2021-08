Holger Schumacher will Kinder selbstsicherer machen. Sie sollen sich selbstbewusster im Alltag bewegen. Das können sie lernen. Wie? Mit einer Wo-De-Sicherheitsschulung. Was dahintersteckt, erklärt der Trainer im Gespräch. Ein Wochenendseminar wird beim Nova-Familienzentrum angeboten.

Herr Schumacher, Sie bieten ein Sicherheitstraining für Kinder in Begleitung der Eltern an, aber es geht nicht zuerst um körperliche Verteidigung, sondern um Wahrnehmung, Kommunikation und Konfliktlösung, richtig?

Jeder Konflikt beginnt mit Worten. Wir üben mit den Kindern, unangenehme oder bedrohliche Situationen zu erkennen und Verhaltensweisen zur Lösung zu entwickeln. Das macht Kinder sicherer, weil sie wissen, was zu tun ist, wie sie sich wehren und Hilfe holen können.

Viele Eltern haben Angst vor Fremden, die ihre Kinder ansprechen, um ihnen etwas anzutun. Sind solche Ängste begründet?

Es ist in Deutschland noch nie passiert, dass ein Kind von Fremden mit Gewalt in ein Auto gezerrt wurde. Zu 99 Prozent stammen bei Übergriffen wie sexuellem Missbrauch die Täter aus dem sozialen Umfeld, bei Vergewaltigungen von Frauen sind zu 90 Prozent die Täter dem Opfer schon bekannt.

Heißt das, Eltern schauen in die falsche Richtung?

Ja, aber aus Unwissenheit. Wir verlieren in Deutschland im Jahr vier Kinder durch gewalttätige Übergriffe, aber fast 400 durch Unfälle im Haus. Das sind natürlich in jedem Fall zu viele Opfer – aber wir nennen die Zahlen, um den Eltern eine bessere Einschätzung der realen Gefahren zu ermöglichen. Wir sehen nämlich, dass ängstliche Eltern ihre Ängste auf ihre Kinder übertragen. Das führt dazu, dass sie unsicher sind. Wir vermitteln auch, dass nicht hinter jeder Ecke eine Gefahr lauert. „Das Leben ist schön!“ ist ein wichtiges Motto, das wir allen Teilnehmern unserer Schulungen mitgeben wollen.

Welche Konfliktsituationen trainieren Sie mit den Kindern?

Das sind verschiedene Alltagssituationen, dazu gehören Schule und Pausenhof ebenso wie der Besuch bei Onkel und Tante, Situationen mit anderen Kindern und mit Erwachsenen.

Lassen Sie uns über sexuelle Übergriffe sprechen, denn davor haben Eltern wohl am meisten Angst. Wie können sich Kinder schützen?

Am wichtigsten ist es für Kinder, den eigenen Gefühlen zu trauen und Grenzen zu setzen. Kinder lernen: Ich muss mich nicht anfassen lassen und sie lernen, das klar zu sagen und zu zeigen. Das lernen sie in einer kleinen Geschichte mit Onkel Franz und Tante Edelgard. Der Onkel will kuscheln und die Tante verspricht ein Geschenk gegen ein Küsschen. Das Kind will das aber nicht.

Und was macht das Kind?

Bei uns lernt es, dass Geschenke nicht an Bedingungen geknüpft sind. Die Tante kann sich kein Küsschen erkaufen. Und wenn das Kind nicht kuscheln will, dann sagt es das deutlich. Der Onkel ist vielleicht eingeschnappt, aber das ist okay. Die Eltern lernen das Gleiche. Sie sollen ihre Kinder in diesem Verhalten unterstützen.

Aber vielleicht sehen manche Eltern Kuscheln und Küsschen als „harmlos“ an?

Ein Missbrauch passiert nicht plötzlich, sondern ist ein schleichender Prozess, bei dem Grenzen millimeterweise überschritten werden. Nicht Gewalt und Zwang sind das Problem, sondern die Manipulation. Kinder verstehen, dass man Küsschen nicht kaufen kann und oft erleben wir, dass sich Kinder an der Stelle zu den Eltern umdrehen und nicken, als wollten sie „siehst du!“ sagen.

Nun geht es in Ihrem Training auch um andere Konflikte, etwa in der Schule. Gibt es vielleicht einen Oberbegriff, der Ihre Methodik zusammenfasst?

Es geht um gewaltfreie Kommunikation, und das gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Auch ich selbst gehe mit Konflikten nicht anders um, so wie ich es in den Schulungen vermittle. Körperliche Selbstverteidigung ist nur das allerletzte Mittel, wenn ich der Situation nicht entkommen kann und mir jemand weh tun will.

Sie geben eine Art Erfolgsgarantie?

Wenn wir mitbekommen, dass Kinder sich nach unserer Schulung immer noch unsicher fühlen oder im Rollenspiel unsicher verhalten, dann bieten wir kostenlos ein weiteres Training an.

Interview: Gereon Hoffmann

Das Seminar