An den beiden Dienstagen, 12. Mai und 26. Mai, findet von 14.30 bis 16.30 Uhr ein zweiteiliges Selbstbehauptungstraining für Seniorinnen und Senioren in der Adlerstube Schifferstadt, Kirchenstraße 17, statt. Laut einer Mitteilung der Stadt wird das Training von den Sicherheitsberatern für Senioren der Stadt Schifferstadt in Zusammenarbeit mit der Praxistrainerin Petra Mahlke ausgerichtet. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro für beide Veranstaltungstage. Anmeldung bis spätestens 8. Mai per E-Mail an die_seniorensicherheitsberater@gmx.de oder telefonisch unter 0151 5853 5958.