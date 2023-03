Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frisches Obst und Gemüse – das gibt es zwar im Supermarkt oder in einem der Hofläden in der Region. Für viele Menschen liegt jedoch ein besonderer Reiz darin, gesunde Lebensmittel selbst anzubauen. Der heimische Garten ist aber nicht immer groß genug. Dafür gibt es jetzt den Saisongarten Pfalz in Böhl.

„Lebensmittel mit Herkunftsgarantie produzieren“, formuliert Christoph Zehfuß das Motto, das sein neues Angebot ausmacht. Der Gärtnermeister, der im landwirtschaftlichen