Sterben, Tod und Trauer sind selten Gesprächsthema. Die Ehrenamtlichen des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes (AHPB) stellen sich diesen Themen und setzen sich seit 25 Jahren dafür ein, dass sich schwerstkranke und sterbende Menschen nicht allein gelassen fühlen.

Sie hören zu, schenken Zeit, unterstützen Angehörige und möchten helfen, jeden Tag bis zuletzt mit Leben zu füllen. Die Koordination und Begleitung der ehrenamtlichen Einsätze erfolgt durch hauptamtliche Hospiz– und Palliativ-Fachkräfte und einer Koordinationsfachkraft.

„Jeden Tag Leben“ ist das Motto der Jubiläumsveranstaltung am Samstag, 8. Oktober, um 14.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum der Gustav-Adolf-Kirche in der Lillengasse 99 in Schifferstadt. Die Schirmherrschaft haben Landrat Clemens Körner und Bürgermeisterin Ilona Volk, die Feier wird gestaltet durch die Geistlichen Michael Erlenwein, Vorsitzender der Ökumenischen Sozialstation, Karl-Ludwig Hundemer, Vorsitzender des Caritasverbandes der Diözese Speyer, und Sabine Jung vom Diakonischen Werk. Daran schließt sich ein Vortrag des Autors Max Feigenwinter zum Thema „Haltgeben und Loslassen“ an. Musikalisch umrahmt wird die Feier von Oliver Jochim, Gitarre und Nicolai Pfisterer, Saxophon. Außerdem gibt es einen Infostand zum Welthospiztag am Freitag, 7. Oktober, auf dem Wochenmarkt in Schifferstadt und einen ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 9. Oktober, 10.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche.