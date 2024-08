Helmut Marnet und die Kerwe in Birkenheide – das passt seit über 50 Jahren gut zusammen. Seit fast 20 Jahren ist Marnet in seiner Heimatgemeinde in die Organisation des Fests eingebunden. Diesmal hat er mit einigen Unwägbarkeiten zu kämpfen gehabt.

„Ich bin ein echter Birkenheider“, sagt Helmut Marnet. „Ich bin quasi drei Häuser weiter vom Kerwegelände geboren“, erzählt er und deutet nach hinten über