Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Alles, was das Herz begehrt“ – so hat Veranstalter Thomas Höhn die „Straße der Genüsse“ am vergangenen Samstag beworben.

Zurecht: 80 Aussteller präsentierten Kunstvolles und Kulinarisches rund um das Cachot, das ehemalige Wachhäuschen. „Kommt all herbei und kaufet ein“, sangen