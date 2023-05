Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Schulhof der Realschule plus am Schifferstadter Schulzentrum dominiert ein Erdhügel. Mittendrin hockt er und zeigt, dass hier wohl gerade etwas passiert. Und tatsächlich wird das gesamte Areal umgestaltet – für stolze 1,1 Millionen Euro. Dafür soll es richtig gut werden. Schön grün. Und mit Bänken, auf denen es sich ganz locker sitzen lässt.

Man braucht schon etwas Fantasie, um sich vorzustellen, wie der Schulhof an der Realschule plus in ein paar Wochen aussehen wird. Immerhin, den Hügel muss man sich dafür