Wie kommt man durch Böhl-Iggelheim, wenn man nichts sieht? Was kann zum Hindernis, gar zur Gefahr werden? Betroffene haben Schwachstellen im Dorf aufgezeigt.

Den Ort für den Infostand am Internationalen Sehbehindertentag hatte der Arbeitskreis Ökologie und Ortsentwicklung als Veranstalter nicht zufällig gewählt. Am Sommerplatz an der Hauptstraße