Was in Segelflugvereinen gut geübt wird und immer mal wieder vorkommt, ist am Freitagnachmittag bei Kleinniedersheim passiert. Ein Pilot hat keine Thermik mehr gefunden und musste deshalb außerhalb landen. In diesem Fall geschah das in relativer Nähe zum Wormser Flugplatz auf einem Acker an der L457 zwischen Kleinniedesheim und Bobenheim-Roxheim. Dem Mann ist nichts passiert. So eine Außenlandung sieht oft wie ein Notfall aus, ist in der Regel aber keine große Sache. Feuerwehr, Hubschrauber und Rettungsdienst wurden am Freitag grundlos alarmiert. Das hatte aber für den Piloten den Vorteil, dass die Bobenheim-Roxheimer Wehrleute das Flugzeug vom Feld zogen. Solche Flieger lassen sich auseinandernehmen und auf einen Hänger verladen.