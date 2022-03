Am Donnerstagnachmittag ist bei einem Unfall in Mechtersheim ein Kind schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall, an dem noch eine 37-jährige Autofahrerin beteiligt war, um 16.49 Uhr in Mechtersheim. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Mannheim geflogen. Genauere Informationen zum Unfallhergang hat die Polizei noch nicht mitgeteilt.