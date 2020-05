Große Freude bei Andreas Blättner vom Verein für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO): Bei einer Kontrolle der beiden Storchennester auf der Kollerinsel mit zwei Brutpaaren hat er am Freitag insgesamt sechs Junge gezählt. „In Nest eins sind es vier kleine Storchenbabys, die nur wenige Tage vor dem Unwetter am Montag geschlüpft sein müssen und dieses anscheinend erstaunlich gut überstanden haben“, teilt Blättner der RHEINPFALZ mit. In dem Nest hatten die VHNO-Mitglieder vor einigen Tagen noch fünf Eier festgestellt. „In Nest zwei sind es nur noch zwei Jungstörche; hier hatten wir vor rund drei Wochen vier Junge gezählt. Wahrscheinlich hat hier das Wetter eher zugeschlagen“, informiert der Otterstadter.

Übrigens ist die Störchin dieser Brut die Mutter der vergangenes Jahr im Nest auf der Grundschule geschlüpften Henne Thilo, die Mitte dieser Woche nach der Überwinterung in Marokko und Spanien wieder zurück in die (Süd)Pfalz geflogen ist. Der Kollerinsel-Vater trägt wie Thilos Erzeuger keinen Ring; er könnte also mit diesem identisch sein, überlegt Blättner.