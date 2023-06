Auf Storchennachwuchs musste der Verein für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO) in diesem Jahr verzichten. Umso mehr freut sich der Verein, dass in den beiden Eulenkästen im Turm des Remigiushauses sechs kleine Eulenbabys heranreifen. Die beiden dort installierten Kästen werden regelmäßig von Vereinsmitglied Thilo Toelle inspiziert. Als VHNO-Vorsitzender Rudi Regenauer zuletzt die Kästen kontrollierte, zählte er lediglich fünf Baby-Schleiereulen und entdeckte das sechste flugunfähige Vögelchen wohlauf sitzend auf dem Foyerdach der alten Kirche. Mittels Leiter und Unterstützung durch Monika Weinmann, Verwalterin des Remigiushauses, konnte der kleine Ausreißer gerettet und zu seinen Geschwistern zurück in den Turm gebracht werden. Nun hofft der VHNO, dass die kleine Eule aus ihrem Abenteuer gelernt hat und solange im Brutkasten sitzen bleibt, bis sie flügge wird.