Die Pfarrei Heiliger Sebastian und besonders die Kirchengemeinde St. Leo Rödersheim begehen seit mehr als 350 Jahren am 20. Januar alljährlich ein Gelübde-Fest. Diesmal läuft es jedoch etwas anders ab als üblich.

Wegen der aktuellen Corona-Situation werden in der Pfarrei Heiliger Sebastian derzeit keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert, sondern Livestream-Gottesdienste gesendet. Dies gilt auch für die Gottesdienste am Sebastianus-Fest. Zur Einhaltung des Gelübdes wird es einen Festgottesdienst mit Opfergang durch den Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) geben, unter symbolischer Mitwirkung einiger weniger Vertreter aus Politik und Pfarrei. Die Festpredigt hält Pfarrer Rudolf Schlenkrich. Damit die Gläubigen daran teilhaben können, gibt es ab 10.30 Uhr eine Liveübertragung. Anschließend ist die Kirche St. Leo bis 18.30 Uhr unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln zum persönlichen Gebet und zur Abgabe der Sebastianus-Spende geöffnet. Um 18.30 Uhr findet eine Abendandacht statt, die ebenfalls per Livestream übertragen wird. Die Sebastianus-Kollekte ist auch in diesem Jahr wieder bestimmt für aktuelle Bau- und Renovierungsprojekte in der Kirche St. Leo. Die Spende kann auch auf das Konto der katholischen Kirchenstiftung Rödersheim-Gronau, IBAN DE44 5455 0010 02400 2139 91, mit dem Verwendungszweck „Spende Sebastianus 2021“ überwiesen werden.