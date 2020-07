Wegen massiver Beschädigungen an zwei Reifen haben die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein in Serbien zugelassenes Sattelzuggespann auf der A 61 aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West hat die Polizei am Donnerstag gegen 11.30 Uhr die Mängel an dem Lkw festgestellt. Dem 43-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste noch vor Ort die Reifen wechseln. Gegen Fahrzeugführer und -halter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Es war die zweite Kontrolle in dieser Woche. Bereits am Mittwoch haben die Beamten bei Schwerlastverkehr-Fahrern schlecht gesicherte Ladung und ein Fahrzeug mit „Überhöhe“ beanstandet.