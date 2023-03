Der Schwanenplatz in Waldsees Ortsmitte soll umgestaltet werden: weg von versiegelten Flächen hin zu mehr Grün – dem Klimawandel angepasst. Die Ortsgemeinde Waldsee bekommt dafür rund 1,1 Millionen Euro vom Bund.

Den Schwanenplatz mit einem Parkplatz, einer Brunnenanlage und einem Spielplatz gibt es seit 33 Jahren. Um den zentralen Ort an die Bedingungen des Klimawandels mit immer wärmeren Sommern anzupassen, hat der Gemeinderat entschieden, den rund 2200 Quadratmeter großen Platz umzugestalten. Die Kosten wurden auf 1,3 Millionen Euro geschätzt. Vorgesehen sind mehr Grünflächen, 21 klimaresistente Bäume, mehr Schattenplätze und Sitzmöglichkeiten, eine Trinkwasseranlage, ein Spielplatz, ein Wasserspiel und ein Bücherschrank.

Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) hat dafür mithilfe der hiesigen Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger (CDU), Isabel Mackensen-Geis (SPD) und Armin Grau (Grüne) Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro vom Bund an Land ziehen können. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den finanziellen Zuschuss aus dem von Kommunen stark nachgefragten „Programm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ am Mittwochnachmittag bewilligt. Klein ist sehr dankbar für die Zusage: „Die Umgestaltung des Schwanenplatzes ist ein weiteres großes Projekt, auf das wir uns freuen“, sagte die Ortsbürgermeisterin. Gemäß der Projektskizze soll der Rückbau der bisherigen Elemente im Herbst dieses Jahres beziehungsweise Anfang 2024 beginnen. Die Umgestaltung soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden – wenn alles nach Plan läuft.