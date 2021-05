Wie die Präsidentenwahl in den USA ausgehen wird, wissen auch die Zwölftklässler des Englisch-Leistungskurses am Paul-von-Denis-Gymnasium in Schifferstadt nicht. Doch für Mississippi haben sie als Teilnehmer eines besonderen Projekts eine fundierte Prognose abgegeben.

Mit Spannung blickt alle Welt in die USA, wo sich nach der Wahl am Dienstag entscheidet, ob Donald Trump das Weiße Haus für seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden räumen muss. Dass der Bundesstaat Mississippi auf der Wahl-Landkarte am Ende rot eingefärbt wird, also die Mehrheit der Stimmen an die Republikaner geht, daran zweifeln die Gymnasiasten nicht. „Die Southern Strategy der Republikaner bewährt sich immer noch“, sagt Joshua Groß und meint damit, dass die Republikaner im Süden der USA vor allem weiße Wähler ansprechen. Auch wirtschaftliche Faktoren seien ausschlaggebend, sagt der 17-Jährige. „Die Bevölkerung in Mississippi ist überwiegend konservativ und hellhäutig“, ergänzt seine Mitschülerin Helena Sager.

Intensiv mit Wahlsystem beschäftigt

Seit einigen Wochen haben sich die Schüler des Leistungskurses intensiv mit dem Wahlsystem der USA auseinandergesetzt und dabei vor allem die Besonderheiten des ihnen zugelosten Staates Mississippi unter die Lupe genommen. Bereits vor vier Jahren habe eine Kollegin sich über das von der amerikanischen Botschaft in Berlin initiierte Projekt informiert, das von der Leuphana Universität Lüneburg vor den Präsidentschaftswahlen angeboten wird, erklärt Englischlehrerin Marion Rudolph. Sie selbst habe sich bereits im Juni Online-Seminare dazu angeschaut. „Ich habe erkannt, dass es eine tolle Sache ist, aber auch viel Arbeit“, sagt sie.

Sogar in Ferien gearbeitet

Da nach den Sommerferien nicht klar war, wie lange der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann, hat die Pädagogin sich entschieden, das Projekt in einer etwas reduzierten Form durchzuführen. So hat die Klasse aus Zeitgründen darauf verzichtet, sich mit einer amerikanischen Partnerschule zu vernetzen und auszutauschen. Stattdessen haben sich die Schüler darauf konzentriert, mit dem im Projekt zur Verfügung gestellten Material und eigenen Recherchen zu arbeiten. Und dazu haben sie auch die Herbstferien genutzt, was ihre Lehrerin besonders beeindruckt hat.

Marion Rudolph hat sich bewusst beratend im Hintergrund gehalten. Die Organisation auf Schülerseite hat derweil Joshua Groß übernommen. „Zuerst haben wir mit dem Groben angefangen“, erklärt er. Die Internetseite des Projekts habe viele Informationen geboten. „Da konnten wir schon einiges mitnehmen.“ Doch um sich in den amerikanischen Wähler hineinzuversetzen, speziell den typischen Wähler in Mississippi, mussten die Schüler ins Detail gehen. „Die Aufgaben waren sehr vielfältig“, sagt Joshua. Und so befassten sich die Zwölftklässler jeweils mit Teilaspekten.

Präsident unter die Lupe genommen

Romy Lemke etwa übernahm den Part, sich mit dem Kandidaten Donald Trump und seiner Tochter Ivanka zu beschäftigen. Besonders einige Aussagen von Ivanka Trump über ihren Vater haben die 18-Jährige überrascht. „Sie hat gesagt, er sei ,genderneutral' und ,colorblind'“, berichtet die Schülerin, die aus ihrer Abneigung gegen den amtierenden Präsidenten keinen Hehl macht. Über seine Reden sagt sie: „Er steht vor den Leuten, und ich habe das Gefühl, man könnte genauso gut ein Kind dort hinstellen.“

Überhaupt wünscht sich in dem Leistungskurs wohl niemand einen Wahlsieg Trumps. Doch der tiefe Einblick in die Hintergründe hat bei den Schülern zumindest ein gewisses Verständnis dafür geweckt, warum viele Menschen für den 74-Jährigen stimmen werden. „Wir haben eine vage Vorstellung davon bekommen, was in den Köpfen der Menschen vorgeht“, meint Lars Windecker.

Gespannt auf Ergebnis

Helena, die sich mit den Themen der Wahlkampagnen befasst hat, weiß, dass in Mississippi besonders viele konservative Wähler leben. „Es ist auch der Staat mit den meisten extrem christlichen Menschen“, erklärt sie. Insofern sei die Prognose, dass der Staat an die Republikaner und Trump gehen wird, keine große Überraschung gewesen. „Am liebsten hätten wir einen Swing State zugelost bekommen“, sagt Marion Rudolph. Also einen Staat, in dem es wechselnde Ergebnisse gibt und beide Parteien Chancen auf einen Sieg haben.

Ihre begründete Prognose haben die Schüler mittlerweile eingereicht. Dennoch erwarten sie das Wahlergebnis mit Spannung. „Mississippi ist ein relativ kleiner Staat mit nur sechs Wahlmännern“, gibt Romy zu bedenken. Ebenso wie ihre Mitschüler hat sie die Hoffnung, dass diese nicht ausschlaggebend sein werden.