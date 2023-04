Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Komplimente machen ist gar nicht so leicht. Doch die Sechstklässler der Realschule plus in Lingenfeld haben es geschafft. Beim Projekt „Home of Goals“ feilten sie drei Tage lang an ihren Sozialkompetenzen – mithilfe von Sport.

Patric Vaihinger hat seinen Bachelor in Sportwissenschaften in der Tasche und seinen Master in Sportökonomie gemacht. Mit seinem Kollegen Felix Droste steht er nun mitten unter den Jungs und