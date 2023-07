„A Better Place“ – ein schönerer, besserer Ort ist das Motto des Jahreskonzerts der Justus-von-Liebig-Realschule-plus in Maxdorf. 100 Schüler werden auf der Bühne des Carl-Bosch-Hauses auftreten. Höhepunkt wird die Uraufführung eines Stücks des berühmten Gitarrenduos Café del Mundo .

Ein besserer Ort, das bezieht sich natürlich auf eine bessere Zukunft. Da haben nicht alle Kinder dieselben Chancen. Auch daran will das Jahreskonzert erinnern. Wie immer haben sich die Schüler zusammen mit Roland und Heidrun Harbich Gedanken zum Programm gemacht. Zwei Jugendliche werden die Moderation übernehmen.

Mit dabei sind die Gitarrenklassen mit den Fünft- und Sechstklässlern sowie die Schüler, die sich in den siebten Klassen für das Wahlpflichtfach Gitarre entschieden haben. Die verschiedenen Jahrgänge werden einzeln, aber später auch zusammen musizieren.

Musiklehrerin Heidrun Harbich hat die Gesamtleitung des Konzerts, Roland Harbich hat den Gitarrenunterricht an die Schule gebracht. Seit dem Schuljahr 2008/09 haben die Schüler hier die Möglichkeit, Gitarre zu lernen. Harbich hat dafür ein Konzept entwickelt, das den Kindern zugleich allgemeine Grundlagen des Musikmachens vermittelt, auf denen sie dann weiter aufbauen können. Das bundesweit einmalige Konzept haben die Maxdorfer Gitarrenschüler schon beim Landeskongress Musikunterricht vorgestellt.

Harbich arrangiert auch die Stücke, die die Schüler zusammen spielen. In diesem Jahr gibt es etwas ganz Besonderes: Café del Mundo ist das bekannteste deutsche Gitarrenduo. Alexander Kilian und Jan Pascal haben sich dem Flamenco Nuevo verschrieben. Den Titelsong ihres jüngsten Programms, „Beloved Europa“, hat Harbich für seine Gitarrenschüler in 16 Stimmen arrangiert. Die Idee fanden Kilian und Pascal so gut, dass sie per Video ein Grußwort übermitteln wollen.

Termin

Das Konzert am Mittwoch, 5. Juli, ist ausverkauft. Karten gibt es noch für das Konzert am 6. Juli, 19 Uhr, per E-Mail an schulkonzert@jvl-maxdorf.de.