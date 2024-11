40 Kinos, sieben Tage, 121 Filme: Unter dem Motto „Freiheit! Mit Filmen Grenzen überwinden“ findet vom 21. bis 29. November die 22. Schulkinowoche Rheinland-Pfalz statt. Mit dabei ist das Capitol-Kino.

Organisiert durch das Filmbüro im Pädagogischen Landesinstitut bietet die Schulkinowoche viele Anknüpfungspunkte für den Unterricht und lenkt den Blick auf gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Fragen der Zeit. Neben Filmen zum Schwerpunktthema und zum „Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit“ zeigt sie auch Filme zur UN-Agenda 2030 „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“.

Neben den Filmvorführungen bietet die Woche laut Veranstalter eine Vielzahl von begleitenden Veranstaltungen und Workshops an. Es gibt Fortbildungen für Lehrkräfte rund um das Thema „Film im Unterricht“ und Schüler haben die Möglichkeit, an Filmgesprächen teilzunehmen, in denen sie sich intensiv mit einzelnen Filmen, ihrer Machart und Themen auseinandersetzen. Lehrer, die mit ihren Klassen teilnehmen möchten, können sich noch anmelden.

In Limburgerhof sind folgende Filme zu sehen: „Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück“, „Billy Elliot – I Will Dance“, „Systemsprenger“, „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, „The Hate U Give“ und „Thilda & die beste Band der Welt“. Jeden Tag läuft ein anderer Film. Die Filme sind für Kinder unterschiedlichen Alters geeignet. Zudem können Filmgespräche für Schulklassen in den Kinos vor Ort vereinbart werden. Zu allen Filmen des Programms gibt es laut Veranstalter pädagogisches Begleitmaterial.

Die Schulkinowoche Rheinland-Pfalz wird vom Filmbüro im Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz organisiert und findet bereits seit dem Jahr 2003 statt.

Alle Fortbildungen für Lehrer sind im Netz unter der Adresse https://bildung.rlp.de/schulkinowoche/veranstaltungen/fortbildungen zu finden. Eine Anmeldung ist möglich unter der Adressehttps://bildung.rlp.de/schulkinowoche/anmeldung.