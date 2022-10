Seit 2015 sind die Kosten fürs Schulessen in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim konstant geblieben. Jetzt muss der Lieferant, das Frankenthaler ZAB, wegen gestiegener Energiekosten und höherer Mindestlöhne zum 1. Januar 2023 den Preis pro Essen auf einheitlich 3,94 Euro erhöhen.

Zuzüglich der Mehrwertsteuer von sieben Prozent muss die VG dann 4,22 Euro pro Essen bezahlen, wurde vergangene Woche dem Schulträgerausschuss mitgeteilt. Bisher lagen die Nettopreise für die Ganztagsschule Beindersheim und die betreute Grundschule Großniedesheim bei 3,55 Euro pro Essen, für die Ganztagsschule Lambsheim bei 3,68 Euro. Die monatlichen Pauschalen, die je nach Anzahl der wöchentlichen Essenstage gestaffelt ist von zwölf Euro für ein Essen bis zu 60 Euro für fünf Essen, sollen jedoch beibehalten werden – allerdings nicht wie bisher für elf Monate, um Krankheits-, Ferienzeiten, Brückentage oder Ausflüge zu berücksichtigen, sondern künftig für zwölf Monate. Damit will die VG einen Teil der Erhöhung abfangen. Dem stimmte der Schulträgerausschuss zu.

Die Eltern kommen dabei wohl doch ganz gut weg. Die Verpflegungskosten pro Kind kosten die VG bei fünf Tagen in der Woche 84,40 Euro brutto im Monat. Das wären in zwölf Monaten – ungeachtet der essensfreien Tage – 1012,80 Euro für den Schulträger. Die Kosten für die Eltern dagegen belaufen sich bei einer Pauschale von 60 Euro über zwölf Monaten auf 720 Euro. Nach wie vor, so betonte Bürgermeister Michael Reith (SPD) in der Sitzung, gebe es für einkommensschwache Eltern, Pflegeeltern und Flüchtlinge die Möglichkeit, eine Übernahme der Verpflegungskosten durch die Kreisverwaltung oder das Jobcenter zu beantragen.