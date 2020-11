Das Mittagessen an der Birkenheider Albertine-Scherer-Grundschule kostet statt 3,80 Euro nun glatte vier Euro. Der Caterer aus Ellerstadt begründet die Preiserhöhung um fünf Prozent mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Hygieneauflagen. Der Ortsgemeinderat hat dem Aufschlag zugestimmt. Fünf Jahre lang sei der Essenspreis stabil geblieben. Die Anpassung gilt rückwirkend zum Schuljahresbeginn, zu diesem Zeitpunkt ist die Schule wieder in den regulären Betrieb gestartet. Derzeit besuchen etwa 70 Kinder die betreuende Grundschule und essen dort zu Mittag. Enthalten in diesem Preis ist neben dem warmen und fertig zubereiteten Essen dessen Lieferung und die Verpackung. Zudem holt das Personal des Caterers das benutzte Geschirr ab und reinigt es. „Es ist Interpretationssache, ob der Preis nach der Pandemie wieder sinken wird“, sagte Ortsbürgermeister Rainer Reiß (CDU). Davon auszugehen sei aber nicht.