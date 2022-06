In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Dudenhofen zwei Fenster der Grundschule in der Iggelheimer Straße aufgehebelt. Im Innern der Schule wurden laut Polizei Schränke aufgehebelt und durchwühlt. Auch eine verschlossene Tür haben die Täter angegangen, jedoch vergeblich. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Gestohlen wurde offenbar nichts. Auch an der benachbarten Kita wurde durch wildes, aber erfolgloses Hebeln ein Schaden in Höhe von zirka 8000 Euro angerichtet, ohne dass etwas gestohlen wurde. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.