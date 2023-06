Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Damit Schüler an einem Freitagabend begeistert in die Schule kommen, muss schon etwas Besonderes geboten werden. So geschehen, wenn auch nicht ohne Zauberei, am Lise-Meitner-Gymnasium anlässlich des sechsten Leseabends. Ganz zauberhaft waren dabei das Thema, die Beiträge und die Atmosphäre. Magie überall, auch dort, wo man sie nicht vermutet.

Das Lise-Meitner-Gymnasium das neue Hogwarts, die Zauberschule aus den Harry-Potter-Büchern? Wohl nicht, es ist doch dort inzwischen wieder der normale Ganztagesbetrieb eingekehrt. Dennoch