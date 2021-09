Mit neuem Wein und Zwiebelkuchen begrüßte Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) am Freitag die Bürger zu seiner ersten Besprechungsrunde. Bei der Bürgerempfang-Alternative wurde über alles diskutiert, was die Großniedesheimer bewegt.

Dass die Runde weniger gut besucht war, lag nach Reiths Vermutung an der für Berufstätige doch etwas frühen Uhrzeit. Dennoch – die, die um 16 Uhr da waren, lauschten gespannt der kurzen Präsentation zu aktuellen Themen im Dorf. So sprach Reith etwa über die provisorischen Lüftungsanlagen nach dem Modell des Max-Planck-Instituts, die in den Sommerferien in der Grundschule installiert wurden. „Großniedesheim ist als erste Schule komplett ausgestattet“, berichtete Reith. „Wir wollen in diesem Winter nicht wieder die Situation haben wie im Vorjahr, wo Lüften auch bei kalten Temperaturen unsere einzige Option war.“

Springt die CO 2 -Ampel im Klassenzimmer an, wird die Luft mit der neuen Anlage gleichmäßig durch die Lüftungsrohre abgezogen und durch einen Lüfter im Fensterbereich nach draußen geleitet. Frischluft fließt durch ein gekipptes Fenster wieder in den Klassenraum ein. Es gebe durch die Technik zwar eine gewisse Geräuschbelastung, räumte Reith ein, jedoch habe die Praxis bisher gezeigt, dass es oft ausreiche, die Anlage in den Pausen laufen zu lassen. Das Lüftungssystem sei ein Provisorium für drei Jahre, in der Zeit soll eine professionelle Anlage aufgestellt werden. „Der Unterricht ist für die kalte Jahreszeit sichergestellt“, resümierte Reith.

Hochwasser: „Mäßige Gefährdung“

Außerdem gab Reith Einblick in den Hochwasservorsorgeplan 2020, in dem alle Ortsgemeinden kartiert worden sind. Insgesamt wurde Großniedesheim darin als „mäßig gefährdet“ eingestuft. Dennoch könne es Probleme mit Wasser geben, das von außen in die Ortslage einströmt, und auch der Eckbach in Ortslage könne Vorsorge notwendig machen. „Wir haben Anfang des Jahres beschlossen, den Generalentwässerungsplan fortzuschreiben“, verkündete Reith. Dieser enthalte Modellberechnungen, um kurz-, mittel und langfristige Ziele festzulegen.

Eine Bürgerin merkt an, das die Überlaufgräben auf sie einen wenig gepflegten Eindruck machten. Da die VG die Zuständigkeit für die Pflege entgeltlich an den Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach abgegeben hat, versprach Reith, den Hinweis weiterzugeben.

Einiges zu tun gibt es bei der Eckbachhalle. Es soll eine neue, dezentrale Notstromversorgung eingerichtet werden. Außerdem sollen die Duschen in Zukunft automatisch Spülstöße abgeben und die Waschbecken erneuert werden. Die Piktogramme für die Fluchtwege sollen mit Akkublocks autonom versorgt werden. Schwieriger zu lösen seien die Probleme mit dem undichten Dach, sagte Reith. „Das müsste komplett saniert werden.“ Ein Fachplaner sei eingeschaltet worden. Bürger machten außerdem die Belüftung in der Halle zum Thema: „Im Sommer staut sich so die Hitze, da läuft man quasi gegen eine Wand.“ Die Belüftungsanlage sei noch in Ordnung, erklärte Reith. Sie ließe sich technisch regulieren, doch sei die Programmierung über Lochkarten veraltet. Reith plant, zum Ende des Jahres ein Gesamtkonzept für die Halle vorzulegen.

Sirenen und Spenden

Wie in der RHEINPFALZ berichtet, will die VG neue Trichtersirenen für den Alarmfall in allen Ortschaften anschaffen, weil die alten Pilzsirenen nicht mehr Stand der Technik sind und es sich finanziell nicht lohnt, diese nachzurüsten. Eine Untersuchung durch eine Fachfirma habe ergeben, dass eine Trichtersirene im Wert von 5200 Euro, die in vier Richtungen tönt, für die Fläche Großniedesheims ausreicht, sagte Reith. Man plane, die Bedeutung der Signalintervalle im Amtsblatt darzustellen, „damit die Bürger mit den Sequenzen auch etwas anfangen können.“

Stolz war Reith auch auf die Spendenbereitschaft in seiner VG für die Opfer der Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz. Inklusive der 5000 Euro von der VG selbst seien 28.000 Euro sowie ein voll ausgestattetes Kleinlöschfahrzeug persönlich an die VG Adenau (Kreis Ahrweiler) übergeben worden. Lob gab es für das Deutsche Rote Kreuz Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim für den Betrieb der Testzentren. „Wir haben es geschafft, in jeder Gemeinde an zwei Tagen Tests anbieten zu können“, zeigte sich Reith zufrieden. Auch der Impfbus, der normalerweise für Grippeimpfungen in der BASF eingesetzt würde, habe mehrmals in Großniedesheim Halt gemacht.

Bürger stellen Fragen

Obwohl Reith mehr als eine Stunde redete, blieb die Runde durch spontane Einwürfe und Zwischenfragen kurzweilig. Der Verbandsbürgermeister gab sich nahbar, wer ein Problem hatte, bekam seine Handynummer. Ein Thema, das die Bürger ansprachen, war die Personalstärke beim Ordnungsamt. Zwei Hilfspolizisten unterstützen die vier Vollzugsdienstbeamten bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs, informierte Reith. Zudem schlug ein Anwohner vor, die Parkplätze um den Verkehrsübungsplatz an der Eckbachhalle fest einzuzeichnen, da dort immer wieder kreuz und quer geparkt würde. Die Idee nahm Reith positiv auf.

Sein Ziel, mit den Bürgern Gespräche auf Augenhöhe über die Themen zu führen, die sie bewegen, hat der Verbandsbürgermeister mit dem neuen Format erreicht. „Ich bin top zufrieden“, sagte Reith nach der Runde – und die Bürger nach seinem Eindruck auch.