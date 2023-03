Die Anzahl der Grundschüler steigt auch in Rödersheim-Gronau. Da zusätzlich durch neue gesetzliche Vorgaben mehr Räume gebraucht werden, muss die Grundschule am Neuberg im Ortsteil Rödersheim um- und ausgebaut werden. Das erfordert jedoch viel Zeit. Deswegen müssen einige der Kinder und Lehrer bis dahin in geeignete Container ausweichen. Doch deren Anschaffung ist ebenfalls mit einem gewissen bürokratischen Aufwand verbunden.

Nach dem Ratsbeschluss im Juli vergangenen Jahres sei im August 2022 ein Architekt mit der Planung beauftragt worden, berichtet Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG). Den Bauantrag habe die Kreisverwaltung am 23. November erhalten und die benötigte Baugenehmigung am 23. Februar erteilt. Auf eine öffentliche Ausschreibung habe die Kommune aus Zeitgründen ausnahmsweise verzichten und sieben für die Arbeiten infrage kommende Firmen direkt um ein Angebot bitten dürfen. Diese haben für eine Antwort bis zum 22. März Zeit. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Container bis nach den Ferien bezugsfertig sind“, erklärte Angel.

Ein Schifferstadter Fachbüro sei derweil bereits damit beauftragt, das Aufstellen der Container zu planen. Dazu gehörten die Anschlüsse für Frisch- und Abwasser, Strom, Telefon und LAN sowie eine Blitzschutzleitung. Im nächsten Schritt werde ein Vermessungsbüro beauftragt, die Geländeneigung der Aufstellfläche zu ermitteln und die Grundierung der Container zu planen.