Am Mittwochvormittag haben Polizeikräfte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Neustadt am Schulzentrum in Schifferstadt Schulbuskontrollen durchgeführt. Laut Mitteilung fiel das Ergebnis erfreulich aus: Von sieben überprüften Schulbussen hätten lediglich zwei Fahrzeuge leichte Mängel aufgewiesen. Alle Busse konnten ihre Fahrt nach Abschluss der Kontrollen fortsetzen. Die Kollegen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten zudem eine Schulwegkontrolle durch. Hier mussten sie nach eigenen Angaben in zwei Fällen einschreiten, da Kinder nicht angeschnallt waren.