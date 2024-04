Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den kommenden drei Wochen wird in Bobenheim-Roxheim eine Ersatzschule aus Containermodulen aufgebaut, damit die Realschule plus abgerissen und neu gebaut werden kann. Das bedeutet Verkehrsbeeinträchtigungen und Ausgaben von knapp 2,7 Millionen Euro für den Rhein-Pfalz-Kreis. Die Gesamtkosten für das eigentliche Bauprojekt sind fast neunmal so hoch.

Am Montag wird zeitweise und am Dienstag konstant für drei Wochen die Grünstadter Straße im Bereich des Pestalozziplatzes für den Verkehr gesperrt, weil die Firma Amtra Mobilraum