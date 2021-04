Unbekannte haben in der Nacht zum Gründonnerstag Schrott von einem Anwesen in der Paracelsusstraße in Altrip gestohlen, zuvor wurden Verdächtige beobachtet. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter zwischen 1 und 1.30 Uhr über den etwa 1,8 Meter hohen Zaun um ein Wohngrundstück und entwendeten den dort abgelegten Schrott. In den Tagen zuvor seien im Bereich des Anwesens zwei verdächtige, dunkel gekleidete Personen gesehen worden, die sowohl für diese als auch für ähnliche Taten in der Vergangenheit als Täter in Betracht kommen könnten. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat oder den verdächtigen Personen geben kann, möchte sich bei der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.