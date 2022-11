Mehrere Schockanrufe hat die Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagmittag in ihrem Dienstgebiet verzeichnet. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Betrüger dabei als Ärzte aus und gaukelten vor, dass angebliche Angehörige der angerufenen Senioren im Krankenhaus liegen und dringend medizinische Behandlungen benötigen. Da die Medikamente teuer seien, müssten die Angerufenen Geld hierfür bezahlen. Alle durchschauten die Betrugsmaschen und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Die Polizei rät, aufzulegen, wenn man sich nicht sicher ist, wer anruft und sich unter Druck gesetzt fühlt. Wer von angeblichen Ärzten kontaktiert wird, sollte am besten selbst das Krankenhaus oder den betreffenden Angehörigen anrufen und sich nicht durch die Betrüger weiterverbinden lassen.