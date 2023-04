Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ganz schön erschrocken sind im Mai die Eigentümer und Pächter der Gärten am Bobenheimer Weg in Beindersheim. Die Kreisverwaltung nennt ihre Zäune, Häuschen und Gerätelager rechtswidrig und kündigt an, dass sie beseitigt werden müssen.

Weil die Ortsgemeinde in dem Wespennest herumstochert, fällt der Baubehörde auf, dass es keine Rechtsgrundlage für Bauten dieser Art in dem landwirtschaftlich genutzten