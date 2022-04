Die Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises lädt Kinder, Jugendliche und ihre Familien für die Samstage, 14. und 21. Mai, in die Realschule nach Limburgerhof, Neuhofener Straße, zu Schnuppertagen ein. In diesem Jahr werde auf den traditionellen Musikschultag pandemiebedingt nochmals verzichtet, bei dem sich stets viele Klassen und Ensembles präsentieren. Aber dabei kann man immer auch Instrumente kennenlernen und eben das soll auch dieses Jahr möglich sein. In kurzen Schnuppereinheiten werden an den Samstagen Instrumente vorgestellt. Eltern, Kinder und Musikbegeisterte haben die Gelegenheit, Instrumente zu entdecken und deren Klang zu testen. Die angemeldeten Besucher werden in vier Gruppen von maximal 20 Haushalten jeweils stündlich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr empfangen. Hierzu ist vorab eine telefonische Anmeldung zur Terminabstimmung unter 0621 59093410 erforderlich. Die Kreismusikschule weist außerdem darauf hin, dass in diesem Jahr keine Angebote aus dem Elementarbereich stattfinden werden – dazu zählen die Musikmäuse-, Rasselbande- und Notenwichtel-Kurse.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kreismusikschule-rp.de.